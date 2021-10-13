Сенатор Пономарев продолжит представлять Камчатку в Совфеде

Депутат законодательного собрания Камчатского края Алексей Пономарев сохранил свое место в Совете Федерации по итогам тайного голосования.

Голосования проходило в рамках первого заседания законодательного собрания четвертого созыва. Большинство присутствующих высказались за наделение Пономарева полномочиями сенатора и представителя Камчатки.

«Признать по результатам тайного голосования Пономарева Валерия Андреевича, депутата законодательного собрания Камчатского края, наделенным полномочиями сенатора РФ, представителя от законодательного собрания Камчатского края», — заявил председатель счетной комиссии.

Участниками тайного голосования стали 27 депутатов. В пользу Пономарева свой выбор сделали 23 человека. Результаты еще четырех бюллетеней не учитывались, так как их признали недействительными.