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Власти Чукотки ввели обязательную вакцинацию для работников нескольких сфер

Власти Чукотки ввели обязательную вакцинацию для работников нескольких сфер

Обязательная вакцинация на Чукотке затронет работников сферы обслуживания, рыболовства, здравоохранения и других. Такое решение появилось на сайте регионального Роспотребнадзора 12 октября.

Сделать прививку от коронавируса в обязательном порядке обязаны граждане, работающие в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, транспорта и культуры. Аналогичное правило распространяется на работников спортивной культуры, пищевой промышленности, выставочной деятельности, ЖКХ, финансовых организаций и т. д.

Вместе с этим обязательной вакцинации подлежат государственные и гражданские служащие, работники органов власти и регионального самоуправления. Первую дозу препарата до 1 ноября должны получить не менее 80% сотрудников, второй компонент вакцины необходимо ввести до 22 ноября.

Граждане, которые не получили ни одной составляющей вакцины, со 2 ноября должны быть переведены на удаленный режим работы. С 23 ноября аналогичные правила распространяются на тех, кто начал вакцинацию, но не прошел ее до конца к назначенному сроку.