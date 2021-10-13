CNN: китайские ученые будут искать источник COVID-19 в образцах крови жителей Уханя

Китайские специалисты готовятся провести исследование по поиску источника происхождения COVID-19. Ученые изучат кровь жителей Уханя, собранную в конце 2019 года, передает CNN.

Всего в испытаниях будет задействовано несколько тысяч образцов крови, взятых с октября по ноябрь 2019 года. В этот период, по информации Всемирной организации здравоохранения, в Китае произошла вспышка эпидемии COVID-19.

Представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР пояснил, что кровь должна храниться два года на случай судебных исков. Этот период скоро завершится, и эксперты приступят к исследованию.

По информации CNN, образцы крови могут содержать антитела к COVID-19. Их наличие может указывать на перенесенную болезнь. Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что наиболее вероятной версией распространения инфекции стала передача вируса через промежуточное звено.