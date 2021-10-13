Украинцы вынуждены спасаться от холода одеялами и обогревателями из-за отсутствия газа

Отопление до сих пор не поступило на объекты социнфраструктуры на Украине. Граждане вынуждены спасаться от осенних холодов с помощью обогревателей и одеял, сообщила эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.

Специалист отметила, что пациенты медучреждений приносят из домов одеяла, чтобы не замерзать в больницах. В детские сады и школы родители также вынуждены нести обогреватели.

«В школах сейчас температура 14-15 градусов. Одна воспитательница, одна нянечка в садике, и одна из них должна постоянно следить, чтобы никто из детей не подбежал и не сунул пальцы в обогреватель», — заявила Ненно на пресс-конференции «Отопительный сезон: как рекордный рост цен на газ в ЕС скажется на украинцах?»

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко ранее предупреждал, что отключение коснется учебных заведений и ряда других социальных объектов. По его словам, на данный момент зафиксирована серьезная нехватка газа для отопительного сезона, а средств на его покупку нет.