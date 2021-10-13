Криштиану Роналду обновил рекорд по хет-трикам за сборную в матче против Люксембурга

Сборная Португалии разгромила Люксембург со счетом 5:0 в отборе на Чемпионат мира — 2022. Капитан команды Криштиану Роналду оформил хет-трик и установил очередной рекорд.

В матче восьмого тура группы А португальцы не оставили никаких шансов команде Люксембурга. Забитыми мячами отметились Криштиану Роналду (хет-трик), Бруну Фернандеш и Жоау Пальинья. Для капитана сборной Португалии этот хет-трик стал десятым в матчах сборных. Он обновил собственный рекорд, установленный в 2019 году в игре против Литвы, пишет Bleacher Report.

Этим летом Роналду перешел из итальянского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». В составе манкунианцев форвард уже выступал с 2003 по 2009 год, после чего пополнил ряды мадридского «Реала». Роналду является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных. Кроме того, он первый игрок, которому удалось выиграть испанскую Примеру, итальянскую Серию А и английскую Премьер-лигу.