Дональд Трамп считает сегодняшние США посмешищем для всего мира

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разочарован тем, что страна представляет из себя сегодня. По его мнению, она определенно больше не является великой.

Вместо этого в настоящее время все мировое сообщество считает Соединенные Штаты объектом насмешек. Виноваты в этом пришедшие к власти в стране демократы, говорится в распространенном Трампом заявлении.

«Наша страна — предмет насмешек по всему миру и определенно уже больше не является великой», — заявил бывший президент США.

Помимо этого, Дональд Трамп пообещал, что он вместе со своими сторонниками «сделает Америку вновь великой». По его мнению, главные проблемы сегодняшних Соединенных Штатов являются мигранты у южной границы страны, а также упадок армии и высокий уровень заболеваемости населения коронавирусной инфекцией.