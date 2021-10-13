Морские комплексы «Панцирь-М» будут защищать Крым

Ракетный катер «Шуя», оснащенный ЗРАК «Панцирь-М», принял участие в экспериментальных учениях, которые прошли в Черном море. В ходе маневров комплекс отразил удары авиации и ракет условного противника по территории Крыма.

Учения завершились на минувшей неделе, они были частью эксперимента по оценке возможностей кораблей отражать массированные удары с воздуха. Осведомленный источник заявил, что все поставленные задачи были успешно выполнены, пишут «Известия».

По плану маневров, в восточной части Черного мора находились ракетные катера. Они защищали побережье Крыма и Кавказа от условного противника. Военные суда произвели артиллерийские стрельбы по различным целям.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков подтвердил, что морская версия «Панциря» является новым уровнем защиты. ЗРАК способен справляться с самолетами, вертолетами и дронами. Он был разработан тульским КБ приборостроения на основе ряда составляющих «Панцирь С-1».