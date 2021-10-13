Администрация Зеленского заявила об отсутствии проблем с газом на Украине

Газа в подземных хранилищах страны достаточно для удовлетворения населения и социальной сферы, заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, в СМИ стало много манипуляций по поводу тарифов на отопление. Тимошенко добавил, что проблем с энергоресурсами в стране нет, ситуация находится под контролем.

«Достаточно разгонять панику. Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены», — написал представитель администрации президента на странице в Facebook.

Украина имеет в газохранилищах 18,7 миллиарда кубических метров газа, этого объема достаточно для отопительного сезона, заявил глава АО «Укртрансгаз» Сергей Перелома. Однако многие украинские политики не доверяют этим данным и предлагают возобновить прямые контракты на поставку газа из России.

Киев приостановил покупку российского газа в 2015 году и получает энергоресурсы из Европы по реверсу. В связи с ростом цен на европейский газ Украине грозит новый кризис, который может обернуться народным бунтом.