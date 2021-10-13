Сатановский: России есть чем ответить на территориальные притязания Японии

Москве следует зеркально ответить на очередные японские претензии на Южные Курилы, озвучив, например, желание распространить российский суверенитет на остров Хоккайдо.

Такое предложение в своем Telegram-канале изложил известный российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, который прокомментировал заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что японский суверенитет якобы распространяется на Южно-Курильские острова.

Как отметил Сатановский, с этим заявлением Кисида выступил в японском парламенте, поэтому его слова там были восприняты «с пониманием».

«При этом Япония намерена продолжать переговоры с Россией о мирном договоре, хотя совершенно непонятно, о чем и зачем с ней вообще говорить при такой постановке вопроса, насчет Курильских островов», — удивляется Сатановский.

По его словам, спустя 76 лет после окончания Второй мировой войны мирный договор, которым Япония пытается соблазнить Россию, является по сути ничего не стоящим клочком бумаги. И если его не будет, то ничего не изменится.

Global Look Press / Rodrigo Reyes Marin

Но Россия, уверен политолог, должна, конечно, рассмотреть варианты ответа на территориальные претензии Японии.

«К примеру, просматривается включение Хоккайдо в состав Российской Федерации на правах полноценного ее субъекта, со всеми полагающимися такому субъекту и его руководству, и нас – предлагает Сатановский. — Или сразу распространение на этот остров суверенитета России, о чем (премьер-министр РФ Михаил) Мишустин, как премьер, мог бы заявить в Думе. Красиво же? Параллелить, так параллелить! Вот японцы бы радовались…».

Для японцев, по мнению эксперта, этот шаг России стал бы отличным стимулом к немедленному заключению мирного договора с Москвой, или хотя бы для того, чтобы разорвать все соглашения в сфере обороны и безопасности с Соединенными Штатами Америки, и заключить такие же соглашения и на таких же условиях с Россией.

Такой ответ Москвы бы очень логичным, считает Евгений Сатановский. А еще Россия могла б включить Японию на правах третьего игрока наравне с Белоруссией в состав Союзного государства, или в ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество), членами которого являются РФ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

ФБА «Экономика сегодня» /

Это стало бы эффектным выходом из ситуации, к тому же очень выгодным для Японии с экономической точки зрения, так как для нее открылся бы огромный рынок.

Хотя этот рынок, состоящий из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии, и сейчас для японцев не закрыт, но они сами отказываются от него, мечтая о Курилах.

«А так никаких проблем: виз не будет, работай — не хочу, инвестируй, сколько душе угодно. Предложил бы это японскому премьеру и японскому же парламенту, что ли? Все толку больше будет, чем от сегодняшнего положения дел! А то бьются, как навага об лед. Даже неудобно как-то. Страдают же люди!», — иронично заключает Евгений Сатановский.

Напомним, ранее агентство RT привело ответ официального представителя президента РФ Дмитрия Пескова на слова японского премьер-министра о Южных Курилах.

Песков в очередной раз напомнил, что Москва не согласна с позицией Токио по данному вопросу, так как Южно-Курильские острова входят в состав Российской Федерации.