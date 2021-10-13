Евстафьев: Нуланд пытается «впарить» России Украину, как чемодан без ручки

Соединенным Штатам Америки сейчас стало слишком тяжело тащить одновременно несколько чемоданов с оторванными ручками, такие, как Тайвань и Украина. В Вашингтоне как раз решают, какой из этих «чемоданов» бросить первым, и кому его впарить.

Такое мнение в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» высказал политолог Дмитрий Евстафьев, комментируя визит в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

По словам политолога, Нуланд так рвалась приехать в Россию и обсудить ситуацию с российским МИД, именно для того, чтобы попытаться втюхать Москве Украину, которая Соединенным Штатам Америки больше не нужна.

«Собственно, зачем Нуланд приехала, какой главный вызов стоит перед США, и причем здесь Украина? Перед США стоит очень простой вызов: избавление от чемоданов с оторванными ручками и слишком много их у США, они не могут столько тянуть. Какой главный чемодан с оторванной ручкой для США сейчас, Тайвань или Украина?», — образно объяснил политолог.

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«Я думаю, что главный чемодан, который будут бросать США – Украина. У США главная задача Украину нам впарить. Наша задача – эту Украину не взять, о чем совершенно замечательно Медведев как заместитель председателя Совбеза РФ очень четко сказал: "Мы чемодан не берем"», — заключил Дмитрий Евстафьев.

Один из этих двух чемоданов Вашингтону необходимо бросить, потому, что «Боливар не вынесет двоих», добавил Евстафьев. татам не вытянуть два эти чемодана одновременно, и на помощь Германии американцы сейчас в этом вопросе могут не рассчитывать, потому, что той сейчас тоже не до Украины. Именно поэтому США и решили спихнуть эту проблему России

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания

Напомним, в начале текущей недели была опубликована статья Дмитрия Медведева, в котором зампредседателя Совета Безопасности России рассуждает о том, что Москве бессмысленно пытаться вести переговоры с Киевом, так как Украина не является самостоятельной страной и все решения за нее принимают в Вашингтоне.