Погребинский назвал одно условие, при котором Украина может подружиться с Россией

Никаких перспектив того, что Украина в обозримом будущем сможет превратиться в дружественное России государство нет. Но она может изменить свое отношение к Москве, если станет частью большого Российского государства.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, который принял участие в дискуссии по видеосвязи.

Для начала киевский политолог выразил надежду на дальнейшее продолжение дискуссии о российско-украинских взаимоотношениях, которую минувшим летом своей статьей начал президент РФ Владимир Путин, а теперь продолжил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Если эта дискуссия продолжится, считает Погребинский, будут высказываться какие-то новые мысли, которые помогут вменяемой части украинского экспертного сообщества пересмотреть свою нынешнюю дурацкую убежденность в том, что весь мир якобы поддерживает Украину, и Киеву за все, что он творит, ничего не будет.

Но при этом киевский эксперт скептически отозвался о перспективе развития российско-украинских отношений.

«Я не вижу перспектив, по крайней мере, за мою жизнь, чтобы Украина превратилась в дружественное государство, она все равно будет государством, которое будет относиться к России с неким подозрением, недоверием – это останется на очень долго. С этим можно жить, но для этого нужна какая-то вменяемая идея», — заявил Погребинский.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

В ответ телеведущий Владимир Соловьев отметил, что у него в ходе беседы возникают сомнения по двум вопросам – когда об Украине говорят, как о государстве, и когда речь идет о негативном отношении к России.

Исторически, те земли, которые входят в состав современной Украины, переживали и периоды бешенной вражды, и затем с приходом большевиков, вдруг выяснялось, что там именно их давно так давно ждали, что готовы самолично найти и задавить последнюю гадину своими пролетарскими руками, напомнил Соловьев.

«Поэтому чего-чего, а скорость изменения общественного настроения на Украине потрясающая. Эти земли были собраны внутри одной квазигосударственности только при наличии большой реальной государственности. Не вина России, что за тридцать лет эти земли стремятся к разбеганию», — подчеркнул телеведущий.

Однако, как отметил в продолжение беседы Михаил Погребинский, к чему бы не стремились украинские земли, сохранить государственность в виде отдельной страны они смогут только отталкиваясь от России, поэтому даже в перспективе не предвидится налаживание между Киевом и Москвой хотя бы просто дружеских отношений.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

Таким образом экспертное сообщество, как украинское, так и российское, по словам Погребинского, должно со своей стороны выстраивать прагматичный вариант отношений между двумя странами в экономической, культурной и других областях, к которым у украинцев есть интерес, чтобы Россия и Украина могли хоть как-то взаимодействовать.

«На самом деле то, что вы говорите, стало бы возможным, если бы Украина стала частью большого Российского государства, тогда бы получилось», — добавил Погребинский, обращаясь к Владимиру Соловьеву.

В ответ телеведущий с улыбкой обратил внимание украинского эксперта на то, что эти слова произнес именно он сам, а не кто-то другой в студии.