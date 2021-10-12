Роман Романов рассказал о репутационных рисках России при отказе в помощи Мали

Страны африканского континента выстраивают новую государственную систему, свободную от контроля коллективного Запада, однако в этом им нужна помощь. О том, какие выгоды несет России это сотрудничество, рассказал политический аналитик Роман Романов.

Москва предлагает африканским странам партнерство, основанное на взаимоуважении и дружественных отношениях. В отличие от других государств, Россия не требует ресурсы в обмен на защиту, и помогает странам добиваться политической и военной независимости. На примере Мали Романов объяснил выгоду от такого партнерства. По его словам, Африка лишь сейчас выглядит отстающей, однако в скором времени там сойдутся интересы всех мировых государств, передает Федеральное агентство новостей.

«Рядом с Мали, если приглядимся к месту ее расположения, проходят важные торговые пути. Плюс внутри региона республика играет важную транзитную роль, и тот, кто помогает ей развиваться, кто играет там важную роль, впоследствии может контролировать трансконтинентальные торговые потоки», — объяснил эксперт.

Помимо этого, считает аналитик, внутри Европы также полно недоброжелателей, которые бы хотели, чтобы Москва покинула регион. Однако, как сообщил он, подобное решение было бы для России нецелесообразным и даже вредным. В данном случае это был бы удар по репутации страны, поскольку уход с территории Африки создаст ей имидж сомнительного партнера. Франция в дальнейшем может использовать это для сравнения ситуации с бегством США из Афганистана, заключил Романов.