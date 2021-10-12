Сборная России разгромила Литву в отборе молодежного Евро-2023

Российские футболисты на выезде обыграли литовцев в отборочном матче молодежного чемпионата Европы 2023 года. Встреча прошла в Алитусе.

Первый гол в ворота хозяев забил Константин Тюкавин на 65-й минуте. Команда Литвы не смогла отразить вторую атаку, на 71-й минуте футболист оформил еще один гол. Кроме того, автоголом отметился литовец Каролис Узела. Матч окончился со счетом 3:0 со счетом в пользу россиян.

Национальная сборная заработала девять очков и находится на втором месте в группе С. До этого россияне обыграли команду Мальты со счетом 6:0, но проиграли испанцам (1:4). В матче против Северной Ирландии сборная России одолела противника, забив всего один гол.

Накануне в Мариборе состоялся матч сборной России по футболу против Словении. Подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 2:1, заняв первое место в группе H.