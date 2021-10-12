Министр иностранных дел Белоруссии заявил о новой геополитической реальности

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в современном мире расширяется практика санкционного наказания «непокорных» стран.

По его словам, сейчас нарастает диктат силы, практика постоянного давления на государства, которые «мировой гегемон» может посчитать несогласными или непокорными.

«Пандемия обнажила противоречия современной цивилизации, создала новую геополитическую реальность. Проявления блокового мышления и национального эгоизма, ксенофобии, корыстное игнорирование норм международного права — вот те печальные реалии, с которыми столкнулась наша планета», — сказал он, выступая на шестой встрече министров иностранных дел стран — членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Нур-Султане.

Макей считает, что Белоруссия в полной мере ощутила на себе негативные последствия такого нового миропорядка. Под прикрытием лозунгов о защите прав человека внешние силы попытались реализовать в стране свои собственные геополитические проекты, изменить в свою пользу баланс сил в регионе, создать на геополитическом стыке интересов Запада и Востока еще один горящий очаг нестабильности.

«Однако ничего из этого не вышло и не выйдет», — подчеркнул Макей.

При этом глава белорусского внешнеполитического ведомства заявил, что его страна считает абсолютно недопустимыми какой-либо диктат и является твердой сторонницей разрешения всех споров и конфликтов исключительно мирными методами. Он также вспомнил легендарную фразу министра иностранных дел СССР Андрея Громыко: «Лучше десять лет переговоров, чем один день войны».

Кроме того, Макей отметил повышение статуса текущего форума в свете смещения фокуса глобальной политики и экономики в сторону Азии. Об этом пишет портал EADaily.