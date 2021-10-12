Президент Российско-китайского аналитического центра оценил отношения Пекина и Евросоюза

Встреча председателя Евросовета Шарля Мишеля с председателем КНР Си Цзиньпином состоится 15 октября. Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев рассказал изданию PolitOnline о тонкостях отношений между сторонами.

В этой ситуации, по мнению Санакоева, необходимо понять, насколько в Евросоюзе готовы пересмотреть свое отношение к Китаю и насколько в дальнейшем ЕС будет способен принимать самостоятельные решения.

Если в ЕС все-таки примут решение поддерживать США и блок американских «партнеров», то Пекин будет действовать жестко и адекватно, считает эксперт. По его мнению, здесь нужно понимать, что Китай не является инициатором санкций, это просто ответ на действия ЕС.

«Никаких односторонних шагов Китай против Европы не предпринимал. Если в ЕС захотят поднять этот вопрос, то они сами должны, прежде всего, снять все ограничения, которые ввели в свое время», — рассуждает Санакоев.

По данным Politico, во время переговоров КНР и ЕС будут обсуждаться права человека, ситуация с торговлей и санкции. Что касается последнего пункта, то Брюссель хотел бы пересмотра Пекином санкций, затронувших некоторых европейских политиков.