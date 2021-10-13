Корнилов объяснил, почему Украину в нормандском формате можно заменить на США

Визит в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд дает России возможность решить вопрос урегулирования конфликта в Донбассе не Киевом, а с теми, кто принимает решения за него – американцами.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Украина.ру» высказал политолог, историк и публицист Владимир Корнилов, по словам которого, раз все решения за Украину все равно принимают в Вашингтоне, было бы логично начать вести переговоры именно с метрополией, а не с бесправной и безмолвной колонией.

«По вопросам, которые все время поднимает (президент Украины – Владимир) Зеленский — по Донбассу, «нормандскому формату» и так далее — действительно лучше напрямую общаться с Соединенными Штатами, — уверен Корнилов. — Только вспомните, как велись те же минские переговоры в 2015 году. Тогда Порошенко все время выбегал, чтобы по телефону обсудить со своими «хозяевами» условия этих Минских договоренностей».

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Также политолог отметил, что всегда выступал за присоединение Соединенных Штатов Америки к нормандскому переговорному формату, несмотря на то, что в этом случае отпадает необходимость участия в переговорах самой Украины. Намного проще и быстрее решить все вопросы путем прямых переговоров со Штатами, не дожидаясь, пока Киев раз за разом будет согласовывать каждый свой шаг с заокеанскими кураторами.

«Поэтому я всегда выступал за то, чтобы включить в «минский формат» или «нормандский формат» Соединенные Штаты Америки. Вот только в таком случае Украина там не нужна. Пожалуйста, Россия и США могут напрямую договариваться о чем угодно», — подчеркнул эксперт.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

При этом, по словам Корнилова, Луганская и Донецкая народные республики со своей стороны с удовольствием доверят ведение переговоров Российской Федерации. А Украина может поручить это своим «партнерам» - Соединенным Штатам Америки.