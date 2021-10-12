Минздрав Калининградской области вводит ограничения на посещение торговых центров

Министерство здравоохранения Калининградской области с 16 октября вводит ограничительные меры, согласно которым посещать торговые центы можно только при наличии QR-кодов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Причиной такого решения является эпидемиологическая ситуация. Губернатор Антон Алиханов в ходе брифинга заявил, что ограничения касаются магазинов, торговый зал которых по площади превышает 300 квадратных метров.

«C 16.10, с этой субботы, мы планируем обязать торговые центры и любые магазины, занимающиеся торговлей непродовольственными товарами, с торговым залом более 300 квадратных метров пускать покупателей только при предъявлении QR-кода и паспорта», — сообщил Алиханов.

Ранее глава Республики Башкирия Радий Хабиров заявил, что пенсионеры, не прошедшие вакцинацию, должны соблюдать режим самоизоляции. Ограничительные меры коснутся россиян, достигших 65 лет.