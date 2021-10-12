Итальянский премьер Драги заявил о необходимости участия России во встречах G20

Участие России и Китая во встречах «Большой двадцатки» абсолютно необходимо, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Речь идет не только о политических вопросах, но и актуальных темах в сфере экономики, сохранения окружающей среды, отметил глава итальянского правительства на пресс-конференции в Риме по итогам виртуального саммита G20. По его словам, Москва и Пекин уже приняли ряд мер в этих областях.

«Многие усилия, в том числе по климату, нереалистичны без участия России и Китая, а также и Индии», — объяснил Драги.

В итальянской столице прошел саммит «Большой двадцатки» по ситуации в Афганистане. Инициатором проведения мероприятия ранее выступил Марио Драги. Встреча состоялась в расширенном составе. Россию представляют заместитель главы Министерства иностранных дел Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.