Претензии немецкого эксперта Шультесса вызвали смех на Первом канале

Эксперт из Германии Феликс Шультесс принял участие в программе «Время покажет» на Первом канале. В ходе передачи он обвинил Россию в провоцировании кризиса, но политолог Дмитрий Абзалов поймал его на противоречии.

Абзалов сказал, что европейские критики «Газпрома» перекладывают финансирование благополучия Евросоюза на Россию. Шультесс ответил, что это наоборот Россия зависит от рынка сбыта ЕС. Тогда политолог напомнил ему о разнице рыночной и контрактной цен. Абзалов заметил, что Европа фактически хочет, чтобы Москва финансировала ее демократию.

«Мы финансируем Россию через газ. Давайте не переворачивать отношения», – потребовал немец в ответ на слова спикера.

На это Абзалов потребовал объяснить, как именно ЕС хочет получать газ: по актуальной для рынка цене или же в соответствии с контрактом?

«По цене контракта», – признал немец, на что зал отреагировал смехом.

В Германии продолжается обсуждение причин газового кризиса. Часть немецких политиков выступили в общественной дискуссии на стороне России. Так сделал Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Он напомнил, что РФ всегда была наиболее надежным поставщиком. Он призвал обратить внимание на США. Соединенные Штаты предпочли заработать на поставках СПГ в Азию, вместо того, чтобы поддержать своих союзников.