Теледоктор Мясников предупредил о существовании «людей-инкубаторов» для коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о существовании «людей-инкубаторов», в телах которых мутирует коронавирус.

В природе подобные изменения могли бы происходить годами, пояснил доктор. Эти же люди являются «суперраспространителями», поэтому бесполезно закрывать границу.

Мясников напомнил о новой версии происхождения коронавируса — американский эксперт Джонатан Латэм предположил, что инфекция развивалась в теле шахтера, который переболел странной болезнью в 2012 году. Его организм стал «инкубатором» для SARS-CoV-2. Мужчина был в составе группы, которая девять лет назад занималась уборкой экскрементов летучих мышей в одной из шахт Китая. Из шести рабочих трое скончались с неустановленным диагнозом.

«Получается, что существуют люди-инкубаторы новых болезнетворных штаммов коронавируса, они же в значительной мере и «суперраспространители». Тогда бесполезно перекрывать границы — это ничего не остановит», — написал теледоктор в своем Telegram-канале.

Мясников также напомнил о пациенте из Великобритании, в теле которого вирус прошел сотни мутаций. Это может иметь далеко идущие последствия, подчеркнул врач. Он рекомендовал прививать в обязательном порядке людей со слабым иммунитетом, им предпочтительней вводить три дозы вакцины.