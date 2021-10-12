Андрей Норкин решительно навел порядок в студии «Места встречи»

Эфир программы «Место встречи» превратился в горячую дискуссию. Телеведущему Андрею Норкину пришлось провести воспитательную работу с экспертами.

Темой эфира на канале НТВ были иностранные агенты. Гости студии поговорили о тех физических и юридических лицах, которые пока не включены в соответствующий перечень, но должны туда рано или поздно попасть. Соведущий Андрея Норкина Иван Трушкин заявил, что таким СМИ является Deutsche Welle. Недавно в реестр было включено агентство Bellingcat, пишет RT.

Часть присутствующих поддержала слова журналиста, другие начали спорить. Гости студии устроили перепалку, повышая голос и перебивая друг друга.

Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков не позволял говорить Ивану Трушкину и обвинял ведущих в том, что ему не дают слова. Тогда в разговор вступил Андрей Норкин. Он пообещал отправить экспертов «к лешему», если они не возьмут себя в руки.

Ведущий предложил зрителям посмотреть сюжет, пока он будет проводить воспитательную работу с приглашенными. Однако это не помогло — спор стал только жарче. Политик Борис Надеждин и вовсе заявил, что НТВ тоже может стать иноагентом. Трушкин и Норкин попросили его аргументировать свои слова. Надеждин ответил, что Норкину не нравятся его высказывание и в какой-то момент перешел с собеседником на «ты».

«А чо ты мне тыкаешь? Довели меня сначала!», — поставил на место политика телеведущий.

Только после этой фразы удалось навести порядок в студии. Норкин в этот раз не повеселил зрителей традиционным анекдотом.