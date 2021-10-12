Литовская «железка» начала расплачиваться за санкции ЕС против Белоруссии

Санкции Евросоюза против Белоруссии, в частности, против компании «Беларуськалий» привели к тому, что пострадали европейские предприятия, например, «Литовские железные дороги».

Об этом сообщает издание Delfi, отмечая, что правление компании LTG Infra, которая управляет сетью инфраструктуры литовских публичных железных дорог, приняло решение на время остановить проект развития главной железнодорожной ветки страны, при том, что стоимость данного проекта составляет 60 миллионов евро.

Антибелорусские санкции Вильнюса могут привести к снижению грузопотоков и числа пассажиров, что негативно скажется на пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, и на выручке компании, заявили в правлении.

В результате было принято решение заморозить строительство второй железнодорожной ветки на участке Плунге – Шатейкяй.

«Геополитическая ситуация, связанная с санкциями, введенными против Белоруссии Европейским союзом и США, заставляет пересмотреть окупаемость некоторых проектов», — заявил по этому поводу гендиректор LTG Infra Каролис Санковскис.

Замороженный проект предусматривал проведение реконструкции 13,9 километра устаревшей железнодорожной линии и восстановление всей сопутствующей инфраструктуры – стрелочных переводов, мостов, пешеходных переходов, водопропускных труб и шумозащитных стен.

Возможность продления данного проекта правление компании рассмотрит, когда будет готовить анализ пропускной способности при составлении графика движения поездов на 2021-2022 годы.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

Напомним, крупнейший пакет секторальных антибелорусских санкций был введен в августе 2020 года после одобрения администрацией президента США Джо Байдена. В санкционный список оказались включены 23 гражданина Белоруссии и 21 компания, в том числе две крупные государственные компании табачная фабрика «Неман» и компания по производству удобрений «Беларуськалий».

Минск в ответ на эти санкции заявил о том, что готов перенаправить транзитные грузопотоки в Европу, которые до сих пор шли через страны Балтии, в российские порты, и к декабрю 2020 года полностью прекратил экспортный транзит через Литву. В результате литовские транспортные компании, которые перед этим лишились российского транзитного грузопотока, несут колоссальные потери.