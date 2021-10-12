Один человек стал жертвой ДТП с грузовиками в Приамурье

Три грузовика столкнулись в Амурской области. Погиб один человек, еще трое пострадали. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Смертельная авария случилась в Свободненском районе на федеральной трассе в районе села Гащенка. Там произошло столкновение сразу трех грузовиков.

В результате сильного удара один из участников движения скончался. Им оказался 46-летний пассажир, которого зажало в кабине. Все трое водителей получили травмы. Их госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Крупная авария с участием грузовика произошла в Прикамье. На опубликованных в Сети кадрах видно, что фура упала на бок после столкновения. На другой полосе дороги стоит внедорожник, передняя часть которого превратилась в груду металла. У иномарки наполовину оторвало крышу.