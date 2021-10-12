Жители Балтии многократно переплачивают за электроэнергию из-за «русофобской политики»

Цены на электроэнергию в прибалтийских республиках бьют все рекорды, превышая стоимость электричества в России в 4,5 раза. По мнению экспертов аналитического портала Baltnews, это происходит из-за отмены ограничений, связанных с коронавирусом, а также закрытия электростанций с целью защиты окружающей среды.

В октябре 2021 года максимальные цены в энергозоне государств Прибалтики были в 6-8 раз выше, чем в прошлом году. По данным Интер РАО, в Литве электричество стоило €0,35 (29 рублей) за киловатт-час, а в Латвии — €0,26 (21,53 руб.) за киловатт-час.

Схожая ситуация наблюдается и в Евросоюзе, где цены на электроэнергию за восемь месяцев составили практически 1000%. При этом в России они оцениваются лишь в 4% (менее 6 руб. за киловатт-час).

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По мнению аналитиков, энергетический коллапс происходит из-за того, что европейская экономика в целом стала потреблять больше энергии по мере отмены коронавирусных мер. Дефициту также способствовало и закрытие атомных и угольных электростанций в странах — членах Евросоюза для защиты природы. Брюссель поставил перед участниками задачу свести выбросы углекислого газа к нулю к 2050 году.

Однако возобновляемые источники энергии пока что не в состоянии удовлетворить растущий спрос на сырье. Из-за этого европейцы и страдают от нехватки электроэнергии, рассуждают аналитики. Сейчас около 34 млн европейских граждан не способны надлежащим образом обогревать и освещать свои дома.

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Впрочем, такой рост цен на электроэнергию в Европе никак не сказывается на их тарифах в России, так как они регулируются государством.

«Цена газа в нашей стране для населения сейчас составляет около 100 долл. за тысячу кубометров, то есть в 10 раз меньше, чем биржевая цена газа в Европе», — приводят статистику авторы статьи.

Немалую роль в этих процессах играет желание прибалтийских республик, в частности Литвы, отключиться от сети БРЭЛЛ из политических соображений. Кроме того, с 15 сентября Вильнюс ограничил пропускную способность своих ЛЭП, чтобы не допустить в страну электроэнергию с Белорусской АЭС. Этими действиями остались недовольны латвийские власти, полагающие, что из-за них существенно сократится объем торговли с Россией.