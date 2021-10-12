Сутормин опубликовал эмоциональный пост о капитанстве в сборной России

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин отреагировал на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина назначить его капитаном на матч со Словенией.

Алексей Сутормин 12 октября разместил новый пост в Instagram-аккаунте, поделившись эмоциями от матча со Словенией, на который он выводил национальную команду в качестве капитана. Полузащитник поздравил соотечественников, опубликовав несколько фотографий с прошедшей игры.

«Быть капитаном такой команды – не только гордость и ответственность, а ещё и классные впечатления. О которых мечтаешь с детства и которые дают мотивацию здесь и сейчас. С победой, страна! Давайте верить друг в друга», — подчеркнул игрок «Зенита».

Матч в Мариборе завершился победой сборной России со счетом 2:1. На данный момент в активе команды Валерия Карпина 19 очков. Сборная России занимает первое место в группе H.