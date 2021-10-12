В Махачкале смертельно ранивший одноклассника подросток арестован на два месяца

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу на два месяца 16-летнего подростка, который смертельно ранил ножом своего одноклассника в одной из школ Махачкалы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Следствие установила, что в ходе конфликта один из подростков достал нож и нанес ранение своему оппоненту в область живота. Врачи попытались спасти пострадавшего, но он скончался по дороге в больницу.

Кроме школьника, фигурантом дела стала также экс-директор школы. Против нее следователи возбудили уголовное дело о халатности. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, передавал ФАН.