Sohu: дерзкий маневр российского Су-57 на Ближнем Востоке вынудил США признать свои ошибки

В США пересмотрели свое отношение к новейшему российскому истребителю Су-57. Если ранее американские военные критиковали воздушное судно за недостаточную скрытность, то теперь вынуждены признать его превосходство. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики обратили внимание, что Су-57 все чаще стал приковывать к себе внимание мирового военного сообщества. На Западе о самолете сложилось неоднозначное впечатление — некоторые утверждают, что характеристики российской новинки якобы не соответствуют показателям других истребителей пятого поколения.

«Су-57 на данный момент является сильнейшим истребителем России, а также предметом жарких споров в мировом военном сообществе. Большинство экспертов высоко оценивают эту машину, однако нашлись и те, кто ее постоянно критикует», — приводит содержание статьи «ПолитРоссия».

twitter.com / @mod_russia

По сведениям экспертов, больше всего российские Су-57 критикуют за нехватку скрытности по сравнению с американскими истребителями-невидимками F-35 и F-22. Однако не так давно произошел инцидент, вынудивший Вашингтон пересмотреть свое отношение к воздушному судну ВКС РФ.

В Sohu напомнили, как американские системы ПВО на Ближнем Востоке упустили из виду Су-57. Последний фактически пролетел прямо над головами военных из США. Новость об этом произвела огромное впечатление на западных экспертов, которые признали ошибочность своих высказываний насчет российского самолета.

«Российский Су-57 набирает популярность среди военных аналитиков, которые высоко оценили его “мантию-невидимку”», — рассуждают обозреватели издания.

Зарубежные аналитики также поразились тому, что российские Су-57 можно развертывать даже на временных аэродромах, которые не оборудованы ангарами. На открытых площадках их достаточно просто накрыть специальными «плащами-невидимками», в результате чего самолеты становятся невидимыми для противника. Так, истребитель становится незаметным не только в полете, но и на земле, резюмировали эксперты.