Опубликованный отчет ООН вскрыл неудобную правду о действиях Украины в Донбассе

Опубликованный Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека очередной доклад наконец признал, что вина за разрушения и смерти в Донбассе лежит в основном на украинских военных образованиях.

Об этом в материале для сайта «Рен.тв» пишет историк, политолог и общественный деятель Алексей Селиванов, по словам которого доклад ООН разрушил ту лживую картину. Которую официальный Киев на протяжении нескольких лет пытался нарисовать мировой общественности.

«Опубликован очередной доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) за период с 1 февраля по 31 июля 2021 года. В нем глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер наконец-то признала, что львиная доля вины за разрушения и смерти лежит на украинских военных формированиях», — сообщает Селиванов.

Украинские власти, как и любые участники всех военных конфликтов в мире за последние сто лет, пытается выставить именно себя жертвой военной агрессии. А власти западных стран с готовностью верят киевским пропагандистам, так как их версия является очень удобной, чтобы оправдать выделение Киеву финансовой помощи и летальных вооружений.

Например, на днях американский Boeing-747 доставил на Украину первую партию военно-технической «помощи» от ВВС США, которая включает в себя помимо медицинского имущества, еще и средства радиолокационного наблюдения, а также высокоточное вооружение и боеприпасы к нему.

«Надо ли нам, чтобы к американскому вооружению и снаряжению добавлялась помощь от других стран мира? Надо ли нам, чтобы украинские вояки обстреливали Донбасс, обеспеченные максимальным комфортом за счет этой помощи? Нужно ли нам, чтобы у украинских боевиков было еще больше вооружения и боеприпасов? Очевидно, что нет. Поэтому выгодную украинской власти картину нужно разрушать», — подчеркивает Селиванов, отмечая, также, что правда целиком на стороне Донбасса.

vk.com / Алексей Селиванов

Поэтому, по словам эксперта, таким важным является доклад УВКПЧ, в котором вина за обстрелы и убийства в Донбассе возлагается именно на украинские военные формирования.

В частности, в документе говорится, что с 1 февраля по 31 июля текущего года в регионе зафиксировано 62 жертвы из числа гражданского населения, в том числе 15 погибших – 11 мужчин и четверо детей, и 47 раненых – 30 мужчин, 13 женщин и четверо детей. Таким образом число жертв в 1,5 раза превышает показатели предыдущего полугодия, когда в Донбассе было зафиксировано 8 погибших и 33 раненых представителей мирного населения.

«77% этих жертв было зафиксировано на территории, контролируемой самопровозглашенными "республиками", а 23% (трое раненых) – в контролируемой правительством части Донецкой области», — подчеркивается в докладе ООН.

Как отметила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, 80% всех выпущенных за время военного конфликта в Донбассе снарядов взорвались на территории Луганской и Донецкой народных республик.

Та же самая статистика касается и жертв среди мирного населения Донбасса от мин. С февраля по июль текущего года в зоне конфликта от разрыва мин погибли 10 и были ранены 37 человек, из которых 81% - граждане республик Донбасса.

Как отмечается в докладе ООН, именно украинские вооруженные силы, зачастую используя беспилотники, активно минируют подходы к населенным пунктам ЛНР и ДНР, не заботясь о том, кто на эти мины может наступить. В результате гибнут в основном мирные жители республик и их дети.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

Также в основном ВСУ несут ответственность за разрушение гражданской инфраструктуры в зоне конфликта, так как 81% разрушений приходится на территории республик Донбасса и стало результатом обстрелов с украинской стороны.

«Отчет ООН зафиксировал рост нарушений режима прекращения огня. Количество нарушений с 1 февраля по 31 июля 2021 года увеличилось на 369%! И вина в этом обострении тоже лежит полностью на украинской стороне», — подчеркивает Селиванов.

Главком ВСУ Валерий Залужный еще в конце сентября заявил о разрешении открывать огонь в зоне конфликта без необходимости согласовывать обстрелы с вышестоящим руководством. Таким образом он признал, что Киев вышел из Минских соглашений.

Позже слова главкома подтвердил и командующий Операцией объединенных сил, украинский генерал Александр Павлюк, который заявил, что военнослужащие ВСУ отлично знают, что ведут огонь по мирному населению Донбасса, но готовы продолжать это делать.

«И хотя Матильда Богнер вместе с западными "гарантами" в выводах отчета прямо не возлагает вину за убийства на киевскую сторону, в документах зафиксированы преступления именно вооруженных формирований Украины, — отмечает Селиванов. — Это важно потому, что отчет ООН никто не назовет русской пропагандой».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Мировое сообщество воспринимает информацию, изложенную в отчетах ООН, как объективную, а значит, сколько бы в Киеве не называли республики Донбасса «террористическими», в мире уже начали понимать, что террористическим на самом деле является именно украинское государство, которое терроризирует и убивает мирное население целого региона.

Рано или поздно, отмечает Селиванов в заключение, властям Украины придется понести ответственность за все совершаемые сейчас преступления, так как западные кураторы не будут поддерживать Киев вечно. А материалы для будущих обвинений против Киева уже содержатся в отчетах ООН.