Отец выстрелившего себе в голову ребенка предстанет перед судом в Саратовской области

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование дела в отношении жителя Балаково, который оставил без присмотра свое огнестрельное оружие. Оно попало в руки маленькому мальчику. Он направил пистолет себе в лицо и случайно спустил курок, сообщает пресс-служба СК.

ЧП случилось в июле 2021 года. Мужчина вместе с семьей находился на дачном участке. Он, нарушив правила хранения оружия, передал потенциально опасный предмет жене. Вскоре пистолет модели МР-461 «Стражник» нашел ребенок, он начал с ним играть, это привело к выстрелу.

Трехлетний мальчик попал в больницу с проникающим огнестрельным ранением головы и ожогами в области лица и рук. Правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 24 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом». Материалы расследования передали для рассмотрения в суд. Житель Балаково полностью признал вину и раскаялся в содеянном.