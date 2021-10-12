Правоохранители выясняют обстоятельства смерти школьника на Сахалине

Тело несовершеннолетнего нашли в Холмском районе Сахалинской области. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку деталей трагедии, сообщают СМИ.

ЧП случилось в селе Чехов. Информации о причинах смерти старшеклассника пока нет. Односельчане погибшего рассказали, что работники оперативных служб приехали к дому, где жил несовершеннолетний, чтобы опросить его родителей.

Полицейские передали тело 17-летнего сахалинца специалистам, которые установят причины его смерти, и назначили ряд экспертиз. Правоохранители позднее примут процессуальное решение.

Следователи ранее обнаружили тело пропавшего подростка, мать которого утонула во время отдыха возле города Невельска в конце лета 2021 года. Они возбудили по факту произошедшего дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».