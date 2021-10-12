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УЕФА открыл прием заявок на проведение чемпионата Европы 2028 года

УЕФА открыл прием заявок на проведение чемпионата Европы 2028 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал прием заявок на проведение 18-го континентального первенства.

Страны, желающие принять чемпионат Европы 2028 года, с 12 октября могут подавать заявки на проведение турнира. Соответствующую информацию на официальном сайте представила пресс-служба УЕФА.

Заинтересованным в проведении Евро-2028 странам будет необходимо предоставить 10 арен разной вместительности. УЕФА разрешил расположенным в небольшой удаленности друг от друга государствам отправлять совместные заявки. Выборы хозяйки континентального первенства пройдут в сентябре 2023 года. Следующий чемпионат Европы по футболу состоится в Германии. Участниками турнира станут 24 национальные команды.