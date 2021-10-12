УЕФА открыл прием заявок на проведение чемпионата Европы 2028 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал прием заявок на проведение 18-го континентального первенства.

Страны, желающие принять чемпионат Европы 2028 года, с 12 октября могут подавать заявки на проведение турнира. Соответствующую информацию на официальном сайте представила пресс-служба УЕФА.

Заинтересованным в проведении Евро-2028 странам будет необходимо предоставить 10 арен разной вместительности. УЕФА разрешил расположенным в небольшой удаленности друг от друга государствам отправлять совместные заявки. Выборы хозяйки континентального первенства пройдут в сентябре 2023 года. Следующий чемпионат Европы по футболу состоится в Германии. Участниками турнира станут 24 национальные команды.