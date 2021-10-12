Победителей премии «Мы рядом ради перемен» торжественно наградили в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл церемонию награждения победителей премии «Мы рядом ради перемен». Мероприятие проходило в офлайн и онлайн форматах, трансляция велась в 50 округах области.

Премию губернатора получили 500 жителей региона, десять участников были отмечены отдельно в номинации «Перемены Подмосковья» за интересные и полезные реализованные идеи. Общий призовой фонд составил 80 млн рублей

«Всегда есть запрос на добрые дела, всегда добрые дела окрыляют. Всегда, когда ты оказываешься в беде, в сложной ситуации, ты рассчитываешь, что кто-то тебе поможет — родители, друзья, просто неравнодушные люди», — отметил Воробьев в своей приветственной речи.

Победители благодарили главу региона и рассказывали, как награда поможет в развитии проекта, сообщает телеканал «360». Обладателями награды стали представители образования, социальной сферы и развлечения.