Русскоговорящая девушка София Боднарчук, осужденная во Франции по сфабрикованному делу, лично обратилась за помощью к главе Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мире Тэраде.

Руководитель ФБР получила письмо от Боднарчук, осужденной за соучастие в убийстве, к которому девушка не имеет никакого отношения. В своем обращении София подчеркивает, что главные аргументы со стороны обвинения построены на клевете от ее бывшего мужа Кевина Рукселя, в чьей семье находится ребенок девушки. Это противоречит французскому законодательству, которое запрещает отдавать ребенка лицам, свидетельствовавшим против матери.

«По ложному обвинению мужа и основываясь только на гипотезах, французский суд приговорил меня к двадцати годам лишения свободы без единой улики», — цитирует ФБР слова Боднарчук.

За пять лет заключения в тюрьме София становилась объектом пыток и издевательств, утверждает сторона защиты. Девушку регулярно избивают, у нее была вывихнута челюсть и сломан нос. Жертва французский репрессий также пережила попытку изнасилования, а причастные к случившемуся не были привлечены к ответственности.

«Видит Бог, что я ни в чем не виновна», — говорится в письме.

В своем обращении Боднарчук попросила ФБР оказать любую помощь, которая освободит ее из тюрьмы. Девушка обратилась к российскому народу в надежде, что ей удастся вернуться к полноценной жизни. Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями активно взаимодействуют с адвокатами, которые добиваются справедливости для осужденной по ложному обвинению во Франции Боднарчук.