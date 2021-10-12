Ректор «Шанинки» Зуев не признал вину по делу о мошенничестве

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев, который был задержан по делу бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, не признал свою вину в хищении денежных средств в размере более 21 млн рублей.

В настоящее время Зуев находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Его поместили в трехместную камеру, рассказали представители Общественной наблюдательной комиссии.

Ранее полиция подтвердила задержание ректора «Шанинки» и сообщила, что вскоре следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте, передавал ФАН.