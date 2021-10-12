Сатановский посоветовал Японии отказаться от отношений с США для выстраивания диалога с РФ

Россия должна ответить на нападки премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Об этом сказал политолог Евгений Сатановский. Он предложил Москве нанести Токио дипломатическую оплеуху.

Он считает мирный договор с Японией бесполезным. Токио просто пытается «соблазнить» им Москву.

«Японцам просто непонятно, с чего это нам бывшие их острова не хочется им отдавать в обмен на ничего не стоящий клочок бумаги», — написал Сатановский в Telegram-канале.

Территориальные претензии к России абсурдны. Политолог посоветовал Москве отвечать Токио в том же духе. Он предложил РФ два сценария. Для начала можно начать заглядываться на остров Хоккайдо.

«Параллелить, так параллелить! Вот японцы обрадуются!» — пошутил Евгений Сатановский.

Другим вариантом будет принудить Японию отказаться от всех военных, политических и экономических соглашений с США ради диалога с Россией. Политолог предположил, что Страна восходящего солнца могла бы вписаться в состав Союзного государства или ЕврАзЭС.

«Все толку больше будет, чем от сегодняшнего положения дел!» — заключил эксперт.

Он заявил, что японское руководство позорится перед всем миром, делая бессмысленные заявления. Сатановский порекомендовал Токио как можно скорее отказаться от такой политики.