Экс-помощник Путина Серышев станет полпредом президента в Сибирском федеральном округе

Бывший помощник президента России Владимира Путина Анатолий Серышев станет полномочным представителем главы государства в Сибирском федеральном округе. Соответствующий указ опубликован на сайте пресс-службы Кремля.

Должность полпреда президента РФ в СФО пустовала с апреля этого года. Последний, кто ее занимал, Сергей Меняйло, был впоследствии назначен исполняющим обязанности губернатора Северной Осетии. Меняйло выполнял функции полпреда на протяжении почти пяти лет, и после его ухода место оставалось вакантным шесть месяцев.

«В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции РФ назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте указа главы государства.

Также 12 октября Владимир Путин отдельным указом назначил нового помощника президента. Им стал бывший губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.