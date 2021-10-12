Путин назначил Евраева врио губернатора Ярославской области

Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова по собственному желанию. Его обязанности временно будет исполнять Михаил Евраев, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назначил Миронова своим помощником специальным указом, который вступает в силу со дня его публикации. Он занимал пост главы региона с июня 2017 года. Экс-губернатор теперь будет курировать кадровую тематику силового блока.

Врио главы региона стал Михаил Евраев, который ранее был заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы. Он является выпускником третьего потока так называемой «школы губернаторов». Программа была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и направлена на подготовку кадрового управленческого резерва государственной службы.