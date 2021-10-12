Путин и Пашинян начали переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении приступили к проведению переговоров в Кремле. Это четвертая встреча политиков в 2021 году.

Как ожидается, ключевой темой разговора станет реализация договоренностей России, Армении и Азербайджана по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Лидеры страны сделали соответствующие заявления 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Путин и Пашинян обсудят дальнейшие действия по укреплению стабильности в регионе. Также лидеры двух стран затронут вопросы развития российско-армянских отношений и взаимодействия в объединениях на евразийском пространстве.

Ранее переговоры президента РФ и премьера Армении анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера отметила, что формат встречи подразумевает беседу и рабочий обед.