Выходец из ФСБ стал новым полпредом Путина в Сибири

Президент России Владимир Путин назначил своего помощника Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе (СФО). Соответствующий указ главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Должность полпреда в Сибири пустовала целых полгода. С 2016 по 2021 год этот пост занимал Сергей Меняйло, который 9 апреля был назначен врио главы Северной Осетии, а по итогам выборов 19 сентября стал ее полноправным руководителем.

В июне 2018 года Серышев стал помощником президента, сменив на этой должности Евгения Школова. 56-летний политик курировал кадровые назначения на руководящие должности всех силовых структур, кроме Минобороны, а также отвечал за награждения и присвоение званий.

До этого момента выходец из Иркутской области почти 30 лет прослужил в органах госбезопасности. В 2011-2016 гг. он возглавлял региональное управление ФСБ по Республике Карелии, а после этого вплоть до 2018 года работал заместителем главы Федеральной таможенной службы.

РУФСБ России по Архангельской области /

О том, что Серышева ждет новое назначение, накануне писал РБК. По сведениям издания, одной из сфер ответственности полпреда в СФО может стать кураторство мегапроекта по строительству новых городов в Сибири.

В начале августа министр обороны Сергей Шойгу предложил перенести столицу России в Сибирь, а также построить там три-пять новых городов с населением до миллиона человек. По его словам, эти города необходимо сделать конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности.

Позднее Владимир Путин поручил правительству подготовить и оформить все предложения Шойгу. Глава государства выразил мнение, что Сибирь за счет своей инфраструктуры и климата более приспособлена для осуществления ближайших шагов по ее развитию в интересах страны.