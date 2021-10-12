Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал не считать Россию виновной в текущей «газовой войне». По его словам, Москва всегда была надежным поставщиком голубого топлива в Европу. Об этом он написал на страницах немецкой газеты Handelsblatt.

Шредер обратил внимание, что наиболее острую дискуссию в европейском обществе породил именно рекордный рост стоимости природного газа, хотя цены на другие энергоносители увеличились даже больше. При этом некоторые СМИ поспешили обвинить в сложившейся ситуации президента России Владимира Путина.

«Он закрутил газовый кран, поэтому нам, европейцам, придется опасаться холодной зимы. То, что это не имеет ничего общего с реальностью, похоже, их не волнует», — посетовал политик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его словам, истинные причины роста цена на газ состоят в росте спроса на сырье, глобальных тенденциях мирового рынка и изменении погодных условий. К примеру, в Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Испании и Великобритании спрос на топливо в первой половине этого года вырос на 12%.

А из-за пандемии коронавируса и затянувшейся холодной зимы заполнение газохранилищ началось на месяц позже, чем обычно.

Экс-канцлер напомнил, что большую часть голубого топлива ЕС и Германия получают из России и Норвегии, при этом сжиженный природный газ (СПГ) США, который Вашингтон позиционирует как недорогую альтернативу, активно поставляется в Азию.

В январе-августе Китай закупил американского СПГ на 22% больше, чем в прошлом году. В свою очередь ЕС и Великобритания импортировали сырья из США на 17% меньше.

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«С одной стороны, США требуют, чтобы Европа сокращала торговлю с Китаем, с другой стороны — используют все возможности, чтобы с выгодой продавать газ не Европе, а Китаю. Экономическое восстановление Азии и связанный с этим рост спроса являются ключевыми факторами для высоких цен на мировом рынке», — убежден Шредер.

При этом российский экспорт газа в Европу, напротив, «приближается к историческим рекордам», констатировал бывший канцлер. По его словам, в одну только Германию Москва увеличила поставки на 40%.

«Уже более 50 лет Россия, как и бывший Советский союз, является надежным поставщиком, так было и во время холодной войны. Таким образом, Россия оказывается врагом холодной газовой войны», — убежден немецкий политик.

По его мнению, ситуация на газовом рынке стабилизируется в ближайшие месяцы.