Россияне могут попасть в Египет без ПЦР-теста

Теперь российские туристы могут посетить Египет только на основании сделанной прививки «Спутник V». Ассоциация туроператоров России напомнила гражданам правила въезда в арабскую страну.

Управление по лекарственным средствам Египта приняло еще одну российскую вакцину против COVID-19 «Спутник Лайт». Но это обстоятельство не изменило правило въезда на территорию арабской страны. Попасть на территорию Египта, без предъявления результатов ПЦР-теста, могут только граждане, привитые вакциной «Спутник V».

Таким образом, одобренное и допущенное к применению внутри страны лекарство не стало основанием для выдачи разрешения на въезд в Египет туристам, привитых этим препаратом. Власти страны решают вопрос об изменении этого обстоятельства.

Для путешествия и въезда в Египет россиянам требуется сделать прививку «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» или «ЭпиВакКорона-Н» и предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не раньше, чем за три дня до отправления.