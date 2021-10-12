Политолог Марков не исключил, что Россия и Япония найдут компромисс по Курилам

Россия и Япония могут прийти к компромиссу по вопросам территориальной принадлежности Курильских островов, считает политолог Сергей Марков. Однако для этого необходимо выполнение двух условий со стороны Токио, отметил он.

Во-первых, Страна восходящего солнца должна приложить усилия для преодоления зависимости от США. Во-вторых, японскому национализму следует найти другие формы реализации, которые не будут связаны с Курилами, объяснил эксперт.

По мнению Маркова, выполнение этих условий позволило бы достичь компромисса в вопросе Курил. Политолог поделился своими выводами, комментируя слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды, заявившего, что суверенитет Токио распространяется на южные острова архипелага, пишет News.ru.

Эксперт раскрыл неожиданную причину упрямства Токио в курильском вопросе. Он отметил, что территориальные претензии к России связаны с сильным проявлением японского национализма, который однажды был подавлен со стороны США.

«Дело не в островах, а в японском национализме, который был очень силен на протяжении столетий, но жестко был блокирован американцами», — сказал Марков.

Ранее Кисида провел первый после вступления в должность телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Премьер Японии и российский лидер обсудили двусторонние отношения, а также подтвердили курс на продолжение диалога по мирному договору.