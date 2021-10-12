Марцинкевич всего несколькими вопросами обнулил претензии ЕС с «Газпрому»

Европейцам, если они хотят получать от «Газпрома» дополнительные поставки газа, следует самим договориться с поставщиком о новых долгосрочных контрактах. Поэтому обвинения в адрес РФ недопоставках топлива не обоснованы и не имеют отношения к реальности.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Геоэнергетика Инфо» высказал эксперт-энергетик Борис Марцинкевич.

Та статистика по годам, на которую ссылаются те, кто обвиняет «Газпром» в недопоставках газа, по словам эксперта, не учитывает незначительные климатические колебания и пандемию коронавируса, с которой в основном и связано сокращение потребления природного газа в Европе в 2020 году.

«В этом году, согласно планам "Газпром экспорта", объем поставок на европейский рынок составит 183–187 миллиардов кубометров. Этот объем соответствует обязательствам, которые есть у "Газпрома" перед европейскими потребителями в долгосрочных контрактах», – подчеркнул эксперт.

Таким образом, если европейским потребителям необходимы большие объемы газа, им следует заключить дополнительные долгосрочные контракты, потому что «Газпром» не может работать без понимания направления поставок и нужных дополнительных объемов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Однако европейские обвинители «Газпрома» делают вид, что нарастить объемы поставок можно «в никуда», а раз российский поставщик газа не делает этого, то значит он и ответственен за провоцирование энергетического кризиса.

«Чтобы "Газпром" прокачивал больше газа – какая неожиданность, – необходимо подписать договор, что вы хотите купить больше газа. А призывать с газетных страниц: "Прокачивайте", – куда? Предложите шарики надувать, или что? Кто покупает, где точка сдачи? Это простые вещи, — подчеркивает Марцинкевич. — Если ты сидишь у себя в кабинете, смотришь в потолок и каждые 15 секунд кричишь, что хочешь больше газа, конечно, ты молодец. Но, может быть, стоит попробовать выйти на связь с компанией "Газпром" и оформить свое желание в юридически обязывающие документы?».

Если европейские поставщики это поймут, то все будет в порядке, заключает эксперт. А если не поймут и не заключат дополнительных контрактов, то они и не получат дополнительного газа, потому что «Газпром» не намерен работать на спотовом рынке газа, где реализуются весьма незначительные объемы ресурса.