Собчак прокомментировала допрос в полиции после смертельного ДТП

Ксения Собчак прокомментировала допрос, на который была вызвана в качестве свидетеля после смертельного ДТП на трассе Адлер - Красная поляна. Напомним, в ночь с 9 на 10 октября, Mersedes, в котором находилась журналистка, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Погибла пассажирка второго автомобиля, еще два человека — в больнице. Собчак через семь минут после аварии покинула место происшествия и уехала в аэропорт.

Как потом объясняла телеведущая, она не хотела мешать спасателям, кроме того, в состоянии потрясения спешила домой к сыну.

Водитель Олег Цой, находившийся за рулем Mersedes, признал свою вину. Ксения Собчак проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

«Почти три часа вопросов не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей. И видео снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи», — написала она в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

Ранее она утверждала, что российские власти хотят из нее сделать «второго Ефремова».

Директор Собчак Кирилл Суханов ранее сообщал, что она готова оказать необходимую помощь семье погибшей женщины и родственникам пострадавших в аварии.