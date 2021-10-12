МИД РФ: Москва предложила Вашингтону отменить все ограничения в работе загранпредставительств

Россия предложила США отказаться от введенных ранее санкций. Об этом говорится в распространенном 12 октября сообщении МИД РФ.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Стороны обсудили перспективы развития отношений между странами. Особое внимание они уделили вопросам работы загранпредставительства РФ и США на территории друг друга. Рябков заявил, что антироссийская деятельность не останется без ответа, но Москва надеется на выстраивание конструктивного диалога с Белым домом.

«Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет», — сказано в сообщении МИД.

Рябков сообщил Виктории Нуланд, что враждебная политика США приведет лишь к деградации отношений с РФ. Он предложил строить общение на принципе равноправия.