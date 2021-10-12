Самые доходные стратегии инвестирования-2022 раскроют на форуме Investment Leaders в Москве

Представители российского рынка инвестиций 30 октября презентуют свои лучшие проекты и расскажут о самых перспективных и прибыльных стратегиях вложения денег в 2022 году. Мероприятие состоится в рамках ежегодного форума в области инвестиций и финансов Investment Leaders (IL), который пройдет в «Ренессанс Москва Монарх Центр».

Целью форума является объединение банкиров, бизнесменов, трейдеров и инвесторов, которые раскроют секреты политики инвестирования в период изменений на рынке.

Также гостей IL будут ждать семь параллельных тематических комнат, более 100 спикеров, 40 часов уникального контента и десятки международных и российских компаний-участников, в числе которых представители АО «Сбербанк Управление Активами», АО «Газпромбанк», Global Factoring Network и многие другие.

пресс-служба форума Investment Leaders /

На мероприятии можно будет узнать актуальную информацию об инвестировании в недвижимость, фондовых рынках, еврооблигациях, рисках и возможностях вложений.

Помимо познавательной программы во время форума состоится торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии Investment Leaders, в которой выделяют самых успешных участников инвестиционного рынка.

Чтобы стать гостем вечера, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте IL.