«Не хочу дразнить охрану»: Вассерман пришел на первое заседание ГД без фирменной жилетки

Депутат Госдумы VIII созыва Анатолий Вассерман пришел на свое первое заседание в нижней палате парламента без знаменитой жилетки. По его словам, решение снять фирменный предмет одежды он принял самостоятельно.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что парламентария попросили это сделать для соблюдения мер безопасности. Якобы в многочисленных карманах его жилета находятся предметы, которые нельзя проносить в режимное учреждение.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

По словам самого Вассермана, в жилетке он хранит набор отверток, открывашку для бутылок, рулетку, фонарик на батарейках, губку для обуви и многое другое. Все эти необходимые для жизни вещи в общей сложности весят около семи килограммов.

Однако депутат раскрыл, что слегка изменил свой стиль одежды после того, как изучил правила посещения Госдумы.

«Мне никто ничего подобного не говорил. В данный момент я нахожусь в здании Думы действительно без жилета, поскольку решил сам разобраться в здешних правилах. Я выяснил еще не все. Но вроде бы никаких препятствий для ношения привычного мне набора инструментов нет. Вообще-то депутатов не досматривают, но это не значит, что я хочу дразнить охрану», — сказал он в интервью «Говорит Москва».

По итогам выборов в Госдуму самовыдвиженец Вассерман победил в Преображенском одномандатном округе №205 в Москве, набрав 33,66% голосов. Его приняли в состав фракции «Справедливая Россия — За правду» единогласным решением.