РФС выступил с заявлением после избиения российского фаната в Мариборе

Представители Российского футбольного союза (РФС) отреагировали на инцидент с участием болельщика национальной команды после матча квалификации ЧМ-2022 в Мариборе.

Травмы избитого после игры сборных Словении и России в Мариборе болельщика носят легкий характер. Об этом сотрудники службы коммуникаций РФС сообщили журналистам издания «Чемпионат».

«В результате потасовки одному из пострадавших, гражданину России, потребовалась медицинская помощь, которая была своевременно оказана в одной из местных клиник. РФС находится в контакте с посольством Российской Федерации в Словении, уже запросившим в правоохранительных органах дополнительную информацию», — подчеркнули представители организации.

До этого стало известно, что после матча квалификации ЧМ-2022 фанаты сборной Словении напали на российских болельщиков со спины. В результате один из поклонников национальной команды был вынужден обратиться за помощью медиков. Матч в Мариборе завершился победой сборной России со счетом 2:1.