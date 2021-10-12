СК проводит проверку по делу о превышении полномочий мэром Орла

Следователи проверяют информацию о возможном превышении должностных полномочий мэром Орла Юрием Парахиным. Они устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Бизнесмен заявил в полицию, что градоначальник Орла потребовал от него взятку за своевременную приемку, а также оплату работ, выполненных по контрактам.

Бизнесмен перевел чиновнику 250 тыс. рублей, которые пошли на оплату товаров, позже изъятых из помещения администрации Орла. Проверка прокуратуры подтвердила факт перечисления денег.

Мэр уже является фигурантом уголовного дела, которое открыли в мае текущего года. Речь идет о строительстве дороги и превышении должностных полномочий.

Тем временем на скамье подсудимых скоро окажется бывший зампрокурора Таганрога. Его обвиняют во взяточничестве. За деньги от согласился не привлекать к ответственности предпринимателя.