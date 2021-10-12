Норвежский премьер Сульберг объявила о намерении распустить правительство

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в ходе заседания Государственного совета подала заявление об отставке правительства. Решение связано с победой Рабочей партии на прошедших в стране парламентских выборах.

Ранее сообщалось, что выборы в парламент Норвегии выиграла Рабочая партия, которая выступает за активное сотрудничество с Россией. Политсила неоднократно одерживала победу, но в 2013 году оказалась в оппозиции.

«Парламентские выборы 13 сентября 2021 года привели к созданию парламентской основы для нового правительства. Поэтому сегодня в 13 часов (14.00 мск – ред ) на заседании Государственного совета я подаю заявление об отставке правительства», — сказала Сульберг.

После этого король Норвегии Харальд V обратится к лидеру Рабочей партии Йонасу Гару Стере и поручит ему сформировать новый кабинет министров.

Парламентские выборы в Норвегии проходили в середине сентября. В стране используется пропорциональное представительство по партийным спискам в 19 округах.